PVDA Antwerpen voert actie voor nieuw buurtpark op Kielsevest 

De stad zelf benadrukt dat er extra groenruimte bijkomt iets verderop, in twee nieuwe zogenoemde Ringparken. Van Parys is kritisch: “Het gaat daar helemaal niet om extra groen, die plekken zijn het al.” Ze hekelt ook de houding van de stad, die net inzet op ontharding. “Ik vind het hypocriet dat we allemaal moeten ontharden in onze achtertuin, maar de stad terwijl zelf wel alles volbouwt.”

Bovendien zijn er volgens de PVDA voldoende alternatieve plaatsen voor de brandweerkazerne. De stad zelf reageerde eerder al dat ze ook verschillende opties hadden overwogen, waaronder een renovatie van de oude kazerne. Toch viel de keuze op de Kielsevest. "Op onze voorstellen heeft de stad nooit een antwoord gegeven, terwijl we er wel degelijk hadden", klinkt het nog bij Van Parys.