Ploegleider Tom Steels kijkt vanuit zijn caravan in Sint-Niklaas naar de Ronde van Frankrijk

Even geen Ronde van Frankrijk voor Tom Steels. De ploegleider van Quick Step keerde afgelopen weekend naar huis in Sint-Niklaas. "Dat doe ik vanuit mijn caravan", vertelt Steels bij Radio2. "En dat is toch een aangenamere manier dan vanop een bovenkamertje mezelf te moeten afsluiten. Verder probeer ik me zo ook beter af te schermen van de andere gezinsleden. Mijn dochter heeft een minder goed werkend immuunsysteem. Op deze manier blijft ook zij veilig voor corona."