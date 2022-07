Jarig staalbedrijf Sadef zorgt met 20 meter hoge uitkijktorens voor toeristische troef in Roeselare en Hooglede.

De Roeselaarse busbouwer Jonckheere richtte SADEF op in 1947, sinds 1991 is het bedrijf onderdeel van het Oostenrijkse Voestalpine. “Ondertussen tellen we 650 werknemers op onze site in Gits waar jaarlijks 145.000 ton staal tot profielen wordt omgevormd. 80 procent van de productie gaat naar het buitenland, jaarlijks draaien we een omzet van 280 miljoen euro”, zegt Peter Verbrugge. De twee torens zijn tijdelijk en demonteerbaar. Wat over 4 maanden met de torens zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Maar de kans bestaat dat het een definitieve invulling krijgt, in samenspraak met Roeselare en Hooglede, eventueel op een andere locatie.