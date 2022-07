Rolstoelgebruikers moesten lang wachten voor ze de wei van Werchter mochten verlaten

Live Nation, de organistator van Rock Werchter, laat weten dat er wel degelijk een aparte uitgang voor mensen met een rolstoel is. "Zij kunnen gebruik maken van een nooduitgang", zegt de organisatie. "Alleen loopt die nooduitgang over de steenweg waar na de optredens duizenden mensen lopen. Daarom vragen wij aan de rolstoelgebruikers om de weide net voor het einde te verlaten of om even te wachten tot de grote drukte op de steenweg voorbij is."