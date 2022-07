Schoenmakerskapel in Antwerpen sluit voor renovatie

De Schoenmakerskapel in Antwerpen sluit vanaf vandaag voor renovatie. De kapel tegenover de Boerentoren werd gebouwd in de 15e eeuw. Er moet heel wat veranderen voor de brandveiligheid en luchtkwaliteit. "In plaats van alle kleine problemen apart aan te pakken, hebben we alles gebundeld in één dossier", zegt pastoor Bart Paepen.