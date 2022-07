Brugge huldigt Senne (15) die bejaarde vrouw uit beek redde: "Meteen in water gesprongen toen ik haar zag verdrinken"

Die bewuste donderdag waren Senne en zijn krachtbalvrienden van Sporting Brugge aan hun sportcomplex in Koolkerke, een deelgemeente van Brugge. Rond 21 uur vroeg een voorbijganger hun hulp. De man had een bejaarde vrouw in een diepe gracht zien liggen in de Gemeneweidestraat. De vrouw uit Koolkerke was van haar fiets gevallen en in het water beland.



Senne zag dat ze aan het verdrinken was, sprong het water in en hield de vrouw omhoog zodat ze kon ademen. Met de hulp van zijn vrienden kreeg hij haar op het droge. De hulpdiensten brachten haar naar het ziekenhuis. Gelukkig was ze niet gewond.

Senne en zijn vrienden kregen vandaag een waardebon om naar een escaperoom te gaan uit handen van burgemeester Dirk de Fauw (CD&V).