Nieuwe verbindingsweg "Tangent" geopend in Mechelen: "Geen doorgaand verkeer langs de Vesten"

"Men zegt wel eens: dit is on-Mechels", vertelt Rudy Van Camp van Mechelen in Beweging. "Dat is een beetje overdreven maar het is inderdaad de eerste keer dat er zo'n enorme verkeersinfrastructuur wordt aangelegd. Niet alleen op Mechels grondgebied maar ook aan de rand van de stad, wat niet evident was. Er zijn een aantal minder hinder-voorwaarden afgesproken met de aannemers. Die zijn dagelijks opgevolgd, van uur tot uur zelfs, om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk hinder was. Al bij al is het goed verlopen."