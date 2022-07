Twee inbrekers opgepakt na klopjacht in Diksmuide

De man woont in de Woumenweg in Diksmuide. Toen hij hen betrapte, vluchtten ze onmiddellijk weg. De bewoner verwittigde de politie. Die startte onmiddellijk met een klopjacht. De bewoner gaf een duidelijke beschrijving geven van de twee dieven en hun vluchtroute, waardoor de politie gericht kon zoeken.

Tijdens de klopjacht werden verschillende politieploegen ingezet om de daders in het nauw te drijven. “Verschillende interventieploegen, de wijkpolitie en een hondengeleider werden opgeroepen. Eén van de verdachten konden we na zo’n tien minuten arresteren op het industrieterrein”, vertelt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder.

Even later kreeg de politie een melding dat de tweede dader richting de treinbedding was gelopen. De politie besliste om de dief van twee kanten te benaderen. “Zo konden we de verdachte insluiten en is hij bij het naar beneden komen van de bedding recht in onze armen gelopen”, voegt Provoost toe. Het parket zal nu verder beslissen wat er met het duo gebeurt.