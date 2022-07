Twee jongeren uit Sint-Niklaas krijgen werkstraf na aanval op 65-jarige man

Een rechter heeft twee jongeren van 19 jaar veroordeeld tot 100 uren werkstraf en 18 maanden cel voorwaardelijk. De twee hadden met een oudere man afgesproken via een datingwebsite voor homoseksuele mannen. De jongeren spraken met de man af in een parkje in Sint-Niklaas. Ze lokten de man door zich voor te doen als jongens van 15.