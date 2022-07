Twee spelers KRC Genk Esports naar FIFA World Cup in Kopenhagen

Pinna vindt het geweldig dat hij zich met Bernard heeft kunnen plaatsen voor het WK: “Als enige twee Belgen én beiden van één team, dat is een zeer straf verhaal. Het is voor mij de derde keer dat ik op het hoogste platform mee mag strijden.” En ook Bernard is helemaal in de wolken: “Het is heerlijk om deze kwalificatie te kunnen afdwingen. Het is voor mij straks de eerste keer op het WK, maar ik kan vast surfen op de steun en de ervaring van teamgenoot Stefano. In de beslissende wedstrijd speelde ik als ePro League Kampioen tegen de kampioen van de Nederlandse eDivisie, dus die derby van de Lage Landen winnen met dit op het spel was natuurlijk nog een leuke extra.”