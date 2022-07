Vanaf nu een zwarte doos in nieuwe auto’s: goed voor de verkeersveiligheid of controlemiddel van verzekeraars?

In feite is de zwarte doos gewoon een stevig bakje dat gegevens opslaat, soms buiten de bestaande boordcomputers in auto’s. De doos zit meestal op een verborgen plek, bijvoorbeeld in de middenconsole van het voertuig of onder een zetel. Net zoals in een vliegtuig moet de recorder extra stevig zijn om te verzekeren dat de gegevens ook na een zware klap nog toegankelijk zijn.

“In veel auto’s zit die zwarte doos eigenlijk nu al ingebouwd en recente voertuigen slaan via de boordcomputer en de ingebouwde software al veel informatie op,” zegt Jean-François Gaillet, directeur innovatie van verkeersinstituut Vias. “Dat werkt dan via de airbag control module, de engine control module en de roll-over module (die letterlijk de beweging registreert wanneer de auto kantelt of over de kop gaat).”