Meer dan 600 jongeren leggen verplichte ijkingstoetsen af aan  UAntwerpen: "Ik ga hoe dan ook aan de opleiding beginnen"

De ijkingstoetsen voor farmacie, bio-ingenieur, wiskunde en fysica zijn van start gegaan. Zo'n ijkingsproef moet testen of studenten die zich voor zo'n opleiding willen inschrijven, daar klaar voor zijn. Het is het eerste jaar dat zo'n test voor die 4 opleidingen verplicht is. Wie niet slaagt, kan nog altijd aan de studie beginnen, maar is dan al gewaarschuwd dat het niet makkelijk zal gaan.