Vervallen openluchtzwembad Ieper krijgt afscheid deze zomer: “Duik de zomer in”

Sinds enkele maanden is het vervallen zwembad geen beschermd momument meer. Wat er de komende jaren precies zal mee gebeuren is nog niet duidelijk. Om de Ieperlingen een waardig afscheid te geven van het monument vol nostalgie, organiseren de Nocturnes een zomer vol evenementen.

Na enkele jaren sluiting was het zwembad serieus overwoekerd door bomen en struiken. “De technische ploeg zette alles op alles om de site terug zoals vroeger te maken. Ze schilderden de cabines opnieuw en maakten het zwembad terug proper”, vertelt Roosje Goemaere van de Nocturnes . Het zwembad werd volledig opgefrist en klaargestoomd voor deze zomer.

De hele zomer organiseren de Nocturnes met "Duik de zomer in" heel wat ludieke en culturele activiteiten. Zo komen er verschillende optredens, theatervoorstellingen, dansavonden, filmavonden en poppenkastshows op het podium dat in de kuip werd opgesteld. Daarnaast kan het publiek ook de geschiedenis van het openluchtzwembad ontdekken in de "Cabin Expo".