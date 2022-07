Voeren ijvert samen met drie Waalse en drie Nederlandse gemeenten voor behoud van het typische landschap

Met de zware overstromingen van vorige zomer in het achterhoofd, is het duidelijk dat ook de Voerstreek voor grote uitdagingen staat. "Het landschap in Voeren staat onder druk", beseft Debergh. "Onze kleine landschapselementen verdwijnen, de toekomst van de landbouwsector is onzeker, er is de klimaatverandering, de biodiversiteit gaat achteruit, ... met andere woorden, we staan voor urgente en complexe uitdagingen. Maar we merken dat dat grensoverschrijdende problemen zijn, en door samen te werken willen we die op een goede manier aanpakken."