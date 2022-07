Sint-Katelijne-Waver maakt voetpaden toegankelijker voor mindervaliden

Rombauts maakte een lijst van een 50-tal punten waar de voetpaden er niet goed bij liggen voor wie in een rolstoel zit of slecht te been is. “Onze dienst uitvoering en dienst openbare werken hebben de lijst overlopen”, vertelt schepen van welzijn en toegankelijkheid Sarah De Keyser (CD&V). “Op een aantal plaatsen kunnen onze diensten de nodige aanpassingen zelf uitvoeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de Markt. Op andere plekken zijn grotere ingrepen nodig. Daar moeten we bekijken wat het kostenplaatje is en wat er haalbaar is.”