Eeklo kreeg nog geen enkele aanvraag voor buitenhuwelijken: "Misschien moeten we meer reclame maken"

Door de werken aan het stadhuis moest Eeklo onlangs zoek naar een andere locatie om huwelijken te organiseren. Dat kan nu tijdelijk in het Jeneverhuis, maar ook op twee buitenlocaties. Een concept dat in veel steden en gemeenten aanslaat, maar voorlopig niet in Eeklo. "De prijs voor een buitenhuwelijk is iets hoger dan die voor een binnenhuwelijk. Dat kan een reden zijn waarom we voorlopig nog geen enkele aanvraag binnenkregen", vertelt schepen Danny Smessaert (SMS).