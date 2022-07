Weinig interesse voor opleiding festivalmedewerker. "Mensen hebben een verkeerd beeld van de eventsector"

Het lijkt een droomjob, meewerken aan de opbouw van een festival of een concert. Maar door de coronacrisis verlieten heel wat mensen de evenementensector en vonden intussen ergens anders werk. Maar de festivals, theaters en beurzen draaien opnieuw op volle toeren en er is meer dan ooit nood aan werkkrachten. De evenementensector stelde daarom samen met Syntra Limburg in Genk en Syntra Midden Vlaanderen in Sint-Niklaas een korte opleiding "junior technicus eventsector" samen. In 10 dagen krijgen de cursisten alle basisvaardigheden die nodig zijn om aan de slag te gaan in de eventsector, zegt Jos Cielen van SyntraPXL "Ze kregen een basispakket elektriciteit, ze hebben veilig op hoogte leren werken met hoogtewerkers en steigerbouw, ze hebben leren schermen en spots ophangen en uiteraard hebben ze ook wat ondernemerschap meegekregen voor het geval ze zelfstandig aan de slag willen".