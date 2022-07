Wespen dit jaar al vroeg én in groten getale op pad: wat kan je doen bij overlast of na een wespensteek?

Wespennesten bevinden zich vaak in spouwmuren, zolders, daken of schuurtjes. Wespen zullen vooral aanvallen wanneer hun nesten verstoord worden. Heb je een kleine tuin of zit het nest in een omgeving waar je vaak vertoeft, dan kan het een goed idee zijn om het nest te laten verwijderen door de brandweer of een verdelgingsfirma. Heb je een tuin die groot genoeg is of zit het nest op een plek waar je het niet kan verstoren, dan kan je het rustig laten zitten.

Dat er veel wespen in de buurt zijn, betekent overigens niet per se dat er een nest in de buurt is. Wespen kunnen een behoorlijke actieradius hebben, die honderden meters bedraagt.