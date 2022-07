Wie is Assadollah Assadi, de veroordeelde Iraanse terrorist die mogelijk wordt geruild voor professor Ahmadreza Djalali?

Wie zijn die Volksmujaheddin?



Die MEK was een linkse beweging die indertijd aanslagen uitvoerde tegen het regime van de Shah in Iran en meewerkte aan de revolutie van 1979. De groep werd toen aan de kant geschoven door het nieuwe religieuze regime van ayatollah Ruhollah Khomeini en voerde vanuit Irak aanslagen uit in Iran.

Onder meer daardoor werd die MEK op een lijst van terreurorganisaties geplaatst, al is de beweging daar door de EU geschrapt in 2009 en in 2012 door de Verenigde Staten. De Volksmujaheddin hebben nogal wat aanhang in Europa, maar het is veel minder duidelijk hoe dat staat in Iran zelf. Wel zou de MEK gevoelige informatie over het omstreden Iraanse kernprogramma hebben doorgespeeld aan westerse landen.