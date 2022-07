Woonzorgcentrum Orelia Puthof in Borgloon opent belevingstuin: "Heel de buurt mag genieten van de tuin"

"Dankzij het project ‘Natuur in je buurt’ van de Vlaamse overheid", hebben we onze oude tuin een opknapbeurt kunnen geven", zeg Caroline Vercauteren van Orelia. "We merkten dat de belevingstuin in ons woonzorgcentrum in Balen erg populair is. De bewoners genieten ervan om de tuin te zien veranderen doorheen de seizoenen. Daarom wilden we er in ons woonzorgcentrum van Borgloon ook graag eentje aanleggen."