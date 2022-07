Ze zijn er weer en talrijker dan ooit tevoren: de kwallen aan de Zuid-Franse kust

De voorbije weken is het erg warm geweest in grote delen van het gebied rond de Middellandse Zee. Een watertemperatuur van 20 graden of meer is ideaal voor kwallen en die dieren duiken dan ook vroeger dan normaal en in erg grote aantallen op aan de Franse zuidkust. Volgens de Franse tv-zender TF1 is het aantal kwallen de voorbije dagen groter dan ooit tevoren en kunnen zwemmers op sommige plaatsen in de Var nauwelijks nog het water in.