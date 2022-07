Zeker 18 doden en honderden gewonden bij etnische rellen in de Centraal-Aziatische republiek Oezbekistan

Het is echter weinig waarschijnlijk dat Karakalpakstan onafhankelijkheid kiest. Het uiterst dun bevolkte en erg arme deel van Oezbekistan lijkt zonder het "moederland" geen toekomst te hebben, maar toch is de onvrede er erg groot. Er heerst grote armoede en de levensverwachting ligt lager dan elders in Oezbekistan. Dat land kreeg tot voor kort veel inkomen via "gastarbeiders" die in Rusland, Oekraïne en Kazachstan gingen werken en geld naar huis stuurden, maar door de oorlog en de westerse sancties valt dat nu stil.

Een echte bedreiging voor het regime in Oezbekistan vormen de huidige rellen nu ook niet. Oezbekistan is met 35 miljoen inwoners het enige echte bevolkte land in Centraal-Azië en het autoritaire regime beschikt over voldoende "repressiecapaciteit" om spanningen te kop in te drukken.

Rusland heeft de spanningen in Oezbekistan bestempeld als "een interne aangelegenheid". Moskou gooit zich graag op als "beschermheer" van de regimes in Centraal-Azië (zoals begin dit jaar in Kazachstan), maar het is weinig waarschijnlijk dat het hier zal tussenkomen. Oezbekistan is samen met Turkmenistan een van de weinige landen in de regio die geen lid zijn van de militaire CSTO-alliantie die Rusland in de regio gesmeed heeft en die Russische militaire interventies daar toelaat. Overigens groeit in die hele regio vooral de invloed van China dat via een "nieuwe Zijderoute" een handelsroute overland naar Europa wil uitbouwen.