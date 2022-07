Zevende lichaam gevonden na lawine in Dolomieten, zoektocht naar vermisten gestaakt door slechte weer

In het noorden van Italië is het al een hele tijd bijzonder droog en warm. De voorbije dagen klom de temperatuur op de bergtop tot 10 graden. Vermoedelijk heeft dat een rol gespeeld bij het loskomen van het gletsjerstuk. Door de klimaatopwarming is de gletsjer al jarenlang aan het krimpen. "Een gevolg van de achteruitgang van het milieu en de klimaatopwarming", zei ook Mario Draghi in het rampgebied.

De Marmolada is met 3.300 meter de hoogste berg in de Dolomieten, een deel van de Zuidelijke Alpen. Het gebied is populair bij wandelaars en klimmers.