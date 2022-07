100 jongeren op zwarte lijst mogen Lago zwembaden van Kortrijk niet meer in

De burgemeester van Kortrijk had vorige week een ontmoeting met de Franse gouverneur: "We hebben dat toen besproken en bij hen hebben ze weinig recreatie of activiteiten om af te koelen. Vandaar dat ze graag bij ons komen." De politie zal nu sowieso meer controleren aan en in het zwembad van Kortrijk Weide. Het zwembad zelf voorziet ook meer veiligheidsagenten om onder meer rugzakken te controleren. En nog opvallend: Lago zal minder reclame maken in Frankrijk, om Noord-Franse jongeren naar Kortrijk te lokken. Volgens burgemeester Ruth Vandenberghe van Kortrijk werken al die extra maatregelen wel, want de voorbije weekends is het rustig gebleven op Lago Weide.