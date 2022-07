135 gezinnen in Ronse mogen geen putwater meer gebruiken omdat het vervuild is met PFAS

135 gezinnen in Ronse hebben het advies gekregen om niet langer putwater te gebruiken, omdat het water vervuild is met PFAS. Het advies is een voorzorgsmaatregel van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De getroffen gezinnen wonen in de buurt van de 3 beken in Ronse die vervuild zijn met PFAS. Het gaat om een historische vervuiling, onder meer door de textielindustrie in de stad.