292 frituristen krijgen titel “Erkend Friturist” om echt vakmanschap te belonen

Ons land telt heel wat frituren, en soms is het zoeken om te weten welke frituristen echt op ambachtelijke wijze werken en kwaliteit, hygiëne en beroepsfierheid op de eerste plaats zetten. Daarom is er nu de titel van Erkend Friturist. 292 frituristen die onze nationale trots in ere houden, krijgen de erkenning. Kim Broodtaerts uit Opwijk is één van hen, hij is al zes jaar friturist.

“Het is toch belangrijk voor ons”, zegt Kim. “Het is een erkenning voor de kwaliteit die we leveren. Het wil ook zeggen dat we ons aan alle regels houden, want sommigen doen dat misschien iets minder. De overheid heeft nu een label in het leven geroepen om de cowboys er een beetje uit te halen.”