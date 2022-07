Aalst kleurt gevaarlijk kruispunt, en een groot deel van de straten errond, helemaal in het rood

De stad Aalst heeft een drastische maatregel genomen om het kruispunt aan de Vereeckenstraat in deelgemeente Gijzegem veiliger te maken: het kruispunt en de straten die erop uitkomen, zijn over de hele breedte in het rood gestoken. Een opvallend beeld, maar broodnodig, zegt gemeenteraadslid Huguette Van Medegael:"Dat is hier een van de meest gevaarlijke straten in onze stad."