E-book van advocatenkantoor uit Bilzen helpt burgers zichzelf te verdedigen voor politierechter

De twee dochters besloten om burgers die, om welke reden dan ook, hun eigen verdediging willen voeren, op een laagdrempelige manier bij te staan. Niet iedereen kan of wil een advocaat betalen, toch is gratis juridische bijstand heel vaak opgenomen in de verzekeringspolis. Het e-book is dan ook geen pleidooi om zonder advocaat naar de rechtbank te gaan, maar wil wel ondersteuning bieden aan wie het wel doet. In mensentaal legt het e-book gedetailleerd uit hoe een procedure voor de politierechtbank verloopt en wat de meest voorkomende verkeersovertredingen en bijhorende straffen zijn. Ook manieren om een lagere straf of zelfs een vrijspraak te vragen komen aan bod.