Alle 65-plussers worden wellicht uitgenodigd voor tweede boosterprik tegen corona (en misschien ook alle 50-plussers)

De Hoge Gezondheidsraad somt een reeks aanbevelingen op. Vooreerst is het best dat de lopende vaccinatiecampagne met een tweede booster wordt voortgezet voor de 80-plussers. Want die hebben die nog niet allemaal gekregen. En voor de algemene bevolking is het ook best dat iedereen zijn éérste booster laat zetten. In Vlaanderen heeft zowat 85% van de volwassenen dat gedaan, in Wallonië en vooral Brussel ligt dat cijfer veel lager.