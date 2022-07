Bewaakte fietsenstalling aan station in Kapellen voortaan betalend: "Asociale maatregel" vindt Vooruit

Sinds kort is er een nieuwe overdekte fietsenstalling aan het station van Kapellen. Een derde van die fietsenstalling is betalend. Er hangen camera's en ze is afgesloten, je kan er enkel binnen met een badge.



"Alleen is de prijs best hoog. Je betaalt 125 euro om er je fiets een heel jaar te stallen, 75 euro als je een treinabonnement hebt. Voor veel mensen is dat een serieuze hap uit het budget. We vinden dat een asociale maatregel. Bovendien is het ook niet verstandig als je meer mensen op de fiets wil krijgen want met de trein pendelen wordt zo nog maar eens duurder", zegt gemeenteraadslid voor Vooruit Tom Namurois.