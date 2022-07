Het Nederlandse boerenprotest gaat wereldwijd viraal bij complotdenkers, maar waarom? 

Daarnaast bestaat tussen complotdenkers een spontane internationale solidariteit, omdat het volgens hen om een 'globale strijd' gaat. De coronamaatregelen waren bijvoorbeeld niet in elk land op hetzelfde moment even streng, maar via sociale media konden tegenstanders meeleven met gelijkgestemden over de hele wereld. Ook vanuit het buitenland kon je 'helpen' door bepaalde hashtags viraal te laten gaan op Twitter of door geld te storten voor inzamelacties.

Het bekendste voorbeeld is het konvooi van Canadese truckers dat begin 2022 een tijdlang de Canadese hoofdstad bezette. Hun actie hield dezelfde groepen als vandaag wekenlang in de ban. Ook in ons land waren er pogingen om een gelijkaardig konvooi te organiseren, maar die werden een fiasco. Voordien, in 2021, waren er al opstoten van sympathie voor de acties van Italiaanse havenarbeiders tegen de ‘Green Pass’ in Italië - de lokale variant van het Covid Safe Ticket - of voor de acties van Australische betogers tegen de strenge quarantaineverplichtingen in dat land.