Is fles uit Maldegem oudst gekende flessenpost ter wereld?

In de gemeente gonst het van de geruchten. De ene denkt dat het een schatkaart is, de andere gaat uit van een liefdesbrief of een schenking. Nabestaanden van het personeel van het kasteel beweren dat het antwoord bij de adellijke bewoners ligt. "Mijn grootvader was tuinman en beweerde dat hij het beeld mee heeft helpen plaatsen. De kasteelheer zou uit dankbaarheid een brief geschreven hebben met alle namen op van de arbeiders", zegt Kamiel Vanhecke. "Ik denk dat het de gekke tante van de kasteelheer was", spreekt Eddy Reniers hem tegen. Hij woonde verschillende jaren op het kasteel omdat zijn moeder er huishoudster en assistente was. Zelf speelde hij ook voor flessenpostbode. "We gooiden flessen met boodschappen in de rivier op het domein maar we hebben er geen in een standbeeld verstopt."

Helemaal zeker zijn we pas als de boodschap uit de fles is. "We kunnen zeggen wat we willen, de enige echte waarheid zit in die fles en zal pas naar buiten komen als ze voor eens en altijd open gemaakt wordt".