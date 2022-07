Twee Britse ministers stappen op uit onvrede met premier Boris Johnson: "U heeft mijn vertrouwen verloren"

Het is het zoveelste schandaal in de Britse regering waar Boris Johnson mee te maken krijgt. Maar wat nog meer pijn doet, is dat het niet de eerste keer is dat Pincher uit de functie van "tuchtmeester" ontslagen is. Ook in 2017 gebeurde dat al eens, onder toenmalig premier Theresa May. Hij zou toen de voormalige olympische roeier en Conservatieve politicus Alex Story hebben lastiggevallen.