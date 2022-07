Kriekenoogst start bij brouwerij Mort Subite uit Kobbegem: "Vroege en uitzonderlijk goede krieken dit jaar"

Vandaag worden 7500 kilogram krieken geleverd bij brouwerij Mort Subite in Kobbegem. Alle krieken komen uit de streek tussen Tienen en Sint-Truiden. Bruno Reinders is al 37 jaar meester-brouwer en heeft verschillende bierprijzen gewonnen. "We selecteren onze krieken met veel zorg en aandacht. Ze moeten typisch zuur en fruitig smaken. Dit jaar is de oogst uitzonderlijk vroeg, normaal is dat rond 15 juli. Het voorjaar was nat en warm, dat is goed voor krieken, ik verwacht een heel hoge kwaliteit. Nu mengen we de krieken met Lambiek bier en dan laten we alles wat rusten en rijpen tot volgend jaar."