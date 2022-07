Het brouwen van kriekenbier is begonnen in Oudenaarde: "De krieken zijn kleiner, maar intenser van smaak"

Het is alle hens aan dek bij brouwerij Liefmans in Oudenaarde, want ze zijn er druk bezig met het maken van een nieuwe lading kriekenbier. De brouwerij koopt 60 ton of 60.000 kilogram krieken. "Dat zijn 4 vrachtwagens vol die over 4 dagen verspreid toekomen", zegt Ankaert. "Op 3 dagen tijd kunnen wij die dan verwerken." De brouwerij heeft een lange traditie opgebouwd in het verwerken van de krieken, want ze brouwen er al bier sinds 1750.