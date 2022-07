Einde van het Wilde Westen op internet? Deze Europese wetten moeten wat offline illegaal is ook online illegaal maken

Langs de Europese instellingen in Brussel en Straatsburg is de afgelopen jaren respectievelijk veel water door de Zenne en de Rijn gevoeld, maar uiteindelijk heeft het Europees Parlement na lang onderhandelen zonet de Digitale Dienstenwet (Digital Services Act, DSA) en de Digitale Marktenwet (Digital Markets Act, DMA) goedgekeurd.

Die twee (pakketten van) wetten moeten het internet in Europa gaan reguleren. Of zoals Hilde Vautmans, Europees Parlementslid voor Open VLD het in “De ochtend” op Radio 1 zei: “De online wereld is op dit moment het Wilde Westen en Europa is het eerste continent ter wereld dat een grondige hervorming van de digitale ruimte doorvoert.”