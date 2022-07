Dodelijke slachtoffer bij grote brand in Sint-Gillis

De brandweer van Brussel werd maandagnacht opgeroepen voor een zware brand in een woning op de Alsembergsesteenweg in Sint-Gilis. Toen de brandweer aankwam, stelden deze vast dat het vuur zich al sterk verspreid had in de ruimtes onder het dak. Om de interventie van de brandweer in goede banen te leiden, moest het tramverkeer onderbroken worden.