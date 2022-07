Genkse gynaecoloog die 11.000 baby's op de wereld zette, gaat met pensioen: "We laten dit niet zomaar voorbijgaan"

"Mijn tweeling is ondertussen 20 jaar. Vol ongeloof hoorde ik u zeggen: "En hier is het tweede hartje." Ik was in paniek, maar u heeft mij altijd gerustgesteld met uw warme stem en grapjes over tweelingen... Ondanks mijn verhuis naar een andere regio, weigerde ik om een andere dokter te zoeken. Ik voelde mij altijd volledig op mijn gemak bij u!" (Carine Vanloffelt)

"Proficiat met je verdiende pensioen. Vanaf 1988 bent u mijn gynaecoloog geweest en in 2002 heeft u zelfs mijn leven gered. Ik ben u heel dankbaar en zal u missen." (Garlisi Maria)

"Zowel mijn mama als ik zijn geboren bij dokter Sieprath. Ik heb ook de eer gehad om met hem samen te werken als vroedvrouw. Hij gaat zeker gemist worden!" (Seline Freire)



"Ik was 25 weken zwanger toen onze dochter Hanne werd geboren. Jouw "wondertje" zoals je het zei." (Diane Loos)



"Een fijne collega die echt élke dag de tijd neemt voor een vriendelijke begroeting in de wandelgangen en bovenal een goede dokter, die ook mijn jongste dochter op de wereld heeft gezet. Dankjewel!" (An-Sofie Lemmens)