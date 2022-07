Econoom Carsten Brzeski: "Het is een mooie zomer, maar we gaan een zware economische winter tegemoet"

De Belgische economie heeft zeker nog niet de laatste gevolgen gevoeld van de oorlog in Oekraïne. Dat er gisteren in Duitsland voor de eerste keer in 30 jaar meer import dan export was, is alvast geen goede voorbode voor ons. "Duitsland voelt de zware economische impact als eerste, maar de rest van Europa zal ook niet gespaard blijven", zegt econoom Carsten Brzeski in "De ochtend".