Eerste Wine Walk & Run Hageland in Linden: "Lopen en wijntjes proeven"

In Frankrijk bestaat het al langer, wandelen of lopen doorheen wijndomeinen en onderweg genieten van een wijntje. Daar is het erg populair. Golazo organiseert op 28 augustus een eerste Wine Walk & Run Hageland in Linden. “Dit is echt een Vlaams wijndorp zoals je die ook ziet in Frankrijk of Luxemburg”, zegt Greg Broeckmans van Golazo. “Het is een ongelooflijk knappe setting. Hagelandse wijnen zitten ook ongelooflijk in de lift. Het is een prachtige omgeving om te lopen, en als we dat allemaal combineren zal dit een succesverhaal zijn.”