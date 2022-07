Fietsen door de Heide in Maasmechelen bestaat 1 jaar: al 260.000 fietsers gepasseerd

Schepen van Maasmechelen Herbert Coox (Open VLD) voegt eraan toe dat dat een goede zaak is voor het toerisme in Maasmechelen. "Op dit moment is het voor de fietser ook interessanter geworden. Hij wordt als het ware gelokt door het mooiste traject van de Mechelse Heide, die binnenkort in bloei zal staan." De belevingsroute van 4 km lang leidt fietsers doorheen het Nationaal Park Hoge Kempen en confronteert hen voor een stuk met het mijnverleden. Het project heeft 2,9 miljoen euro gekost. "We gaan na of we er een extra meerwaarde aan kunnen toevoegen zoals horeca of een picknickplaats met uitkijkpunt. Maar het is op dit moment nog zoeken naar wat kan en mag, want het is een heel erg beschermd gebied."