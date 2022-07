Het is nu zeker: "Pieter Brueghel de Oude is van Grote Brogel" 

In 1604 schreef de geschiedkundige Karel Van Mander dat Pieter Brueghel de Oude geboren was in Grote Brogel: "Het leven van Pieter Brueghel, uytnemende Schilder van Brueghel ... den welcken is geboren niet wijt van Breda, op een Dorp geheeten Brueghel, welcks naem hy met hem ghedraghen heeft, en zijn naecomelinghen ghelaten." Maar dat zinnetje veroorzaakte de voorbije decennia heel wat discussie en speculaties.

Volgens de Pieter Brueghelkring in Peer is het nu helemaal zeker dat de schilder afkomstig is uit Grote Brogel, vlakbij Bree en niet Breda. Ondermeer omdat Bree vroeger Breda werd genoemd in het Latijn. En omdat Breughel in Noord-Brabant helemaal niet dichtbij Breda ligt. Ook de hypothese dat Peter van Breda de naam van Pieter Bruegel zou hebben aangenomen zou niet kloppen, omdat die man kinderloos gestorven is, en dus onmogelijk Pieter Brueghel kan geweest zijn.