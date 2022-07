Gent voert toch geen verhardingstaks in voor wie te veel beton legt, "er waren praktische problemen"

De taks die de stad Gent vanaf 2023 zou opleggen voor wie te veel beton of asfalt gebruikt op zijn grond, is afgevoerd. Het was praktisch en organisatorisch niet haalbaar om dat nu in te voeren, zegt de stad. Natuurpunt is teleurgesteld, want de vereniging had gehoopt dat daardoor meer mensen voor waterdoorlatende ondergronden zouden kiezen, wat beter is tegen droogte en wateroverlast.