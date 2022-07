"Je blijft gaan voor de kindjes en je collega’s, maar op bepaald moment ben je gewoon op": 5 kinderbegeleiders getuigen

"Daarnaast is het inderdaad waar dat er vooral vrouwen werken in de sector. Tijdens de opleiding waren we met 2 mannen van de 26 mensen in de klas. En nu ben ik de enige man in de opvang. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind dat zelfs leuk. Je voelt wel dat er een vooroordeel over heerst in de maatschappij, maar ik word er meestal heel positief over aangesproken.”

Toch is Jonathan niet gespaard gebleven van enkele voorvallen. “Het begon eigenlijk al tijdens de opleiding. Er werd mij toen al gezegd dat ik moet opletten wanneer er een meisje op mijn schoot zit omdat sommige ouders dat niet zouden appreciëren, dus dat speelt dan wel in je achterhoofd. Er is ooit ook een papa naar de directie gestapt omdat hij niet wilde dat ik voor zijn zoon zorgde omdat ik als man agressiever zou zijn. Ik was daar wel door aangedaan. De directie heeft dan gelukkig gezegd dat ze vertrouwen heeft in mij en dat hij een andere crèche moest zoeken als hij een probleem had met mij. Hij heeft zich er dan wel bij neergelegd. We hebben nu een goed contact met elkaar.”