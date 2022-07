Gezichten, stemmen en medewerkers van Vlaamse media stappen mee in Antwerp Pride

Nieuw dit jaar is "Pride in Town", een festival in de Sint-Andrieswijk voor wie een rustigere Pride-beleving wil. Zondag is er het Closing Festival aan de Scheldekaaien, met optredens van onder meer Johnny Logan, Pommelien, Leopold en Grace. Vanaf 1 augustus kan je ook opnieuw verhalen uit de LGBTQIA+-gemeenschap ontdekken tijdens Trail Of Stories. Verspreid in de stad staan 11 portretten. Bij elk portret hoort een QR-code waarachter het verhaal van de geportretteerde zit. Zij vertellen hoe hun "Queertopia" er zou moeten uitzien.