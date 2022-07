Gloednieuw sportmedisch centrum en buurtpark: Ziekenhuis Maria Middelares stelt plannen voor site in Gentbrugge voor

Buurtbewoners konden de maquette al eerder inkijken, vandaag maakte het ziekenhuis samen met projectontwikkelaar Revive de plannen bekend aan het grote publiek. “We zitten nog in een voorstadium. Dit jaar dienen we de eerste vergunningsaanvragen in om hopelijk volgend jaar te kunnen starten met de renovatie van het kliniekgebouw”, vertelt Steven Rosseel, operationeel directeur bij Revive. “In de periode tot de eerste werken zetten we in op tijdelijke invullingen om de buurt bij het project te betrekken. De focus ligt op gezondheid in de brede zin. Het programma is dan ook uitgebreid: van fietsklassen over kunstkampen tot een zomerbar en ook een kleine speeltuin met fietsparcours.”