Groen Antwerpen wil meer handhaving zone 30, stad benadrukt vooruitgang

Vanuit het stadsbestuur klinkt een positief geluid. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) benadrukt de vooruitgang: "Vroeger was er geen enkele handhaving van de zone 30. Intussen hebben wel al heel wat flitscamera's geplaatst." Volgens De Wever zit het aantal uitgeschreven processen-verbaal dan ook op een recordaantal.

Dat er verbetering mogelijk is, ontkent De Wever niet. "We wachten op een decreet van Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) om ook mensen sneller te kunnen beboeten met GAS-boetes." Staes beweert dat dat vandaag al mogelijk is: "De wetgeving is in orde, de stad is gewoon enorm traag."