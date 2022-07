Vlaamse kleedster werkt mee aan Sportpaleis-show van idool Harry Styles: "Ik bekijk als een gek zijn outfits op TikTok"

Het Italiaanse label Gucci en Styles worden al meer dan 7 jaar in één adem genoemd. Styles werkte mee aan verschillende campagnes van het label. In 2019 was hij samen met creatief directeur Allesandro Michel co-voorzitter van het Met Gala in New York. En dit voorjaar kwam er een capsulecollectie uit bij Gucci waar Styles zelf aan meegewerkt had. Toen hij in december 2020 als eerste man ooit in een jurk op de cover van het modetijdschrift Vogue stond, was dat ook een exemplaar van Gucci.