Infoborden moeten draagvlak voor jeugdkampen in Oudsbergen ondersteunen

De gemeente Oudsbergen is heel erg populair bij jeugdkampen. “We ontvangen iedere zomer zo’n 8000 jongeren die hier op kamp komen, verspreid over een 25 locaties”, aldus burgemeester Marco Goossens (CD&V). Zo’n grote groep kampeerders zorgde soms voor spanningen. “Daarom hebben we een heel duidelijk kampeerreglement gemaakt.”