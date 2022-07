Overleeft Boris Johnson ontslag ministers? "We zijn getuigen van een regering die in slow motion instort" 

Dat brengt Johnson in nauwe schoentjes want vandaag moest de premier toegeven dat hij al langer op de hoogte was van klachten over Pincher. "Boris Johnson heeft tot nu toe altijd ontkend dat hij dat wist, maar vanochtend is hij door de mand gevallen", weet Ollevier. "Een ex-ambtenaar zei dat Johnson had gelogen en dat hij persoonlijk op de hoogte was gebracht van het wangedrag van Pincher."